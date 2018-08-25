بالفيديو.. ” المري ” يوضح حكم من يوصي بعدم زواج ابنته من الأقارب

حمود العنزي (صدى):

أوضح المشرف العام على فرع الرياسة العانة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ الدكتور علي بن صالح المري حكم من يوصي بعدم زواج ابنته من بعض أقارب.

وقال ” المري ” خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” المئات على قناة رسالة انه لاشك أن الولي وخاصة الوالد حريص أن لايتزوج ابنته إلا من تبرأ به الذمة من جهة الاستقامة علي طاعة الله عز وجل ومن جهة حقوق الزوجة وأيضا من كان متدين وحسن الخلق.

واضاف: إذا جمع الرجل بين حس الدين في الاستقامة وحس الخلق لاشك ان يقوم بالحق الذي عليه للمرأة وهو اذا احبها أكرمها وإذا بغضها لايظلمها وهو المطلوب.

وأكد: الوالد عندما يذكر أشخاص بعينهم أو جملة من الأقارب فلعله رأي منهم شئ لذلك منع الزواج من هؤلاء الأقارب.