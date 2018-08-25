بالفيديو.. ” قوميز ” يصل إلى مدينة الرياض لإتمام التعاقد مع الهلال

ماجد محمد(صدى):

تداولت وسائل إعلام، اليوم السبت، مقطع فيديو و صورة توضح وصول اللاعب الفرنسي ” بافيتيمبي غوميز ” ، منذ قليل إلى مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، قادمًا من نادي ” غلطة سراي ” التركي، لإتمام إجراءات التعاقد وانتقاله رسميًا إلى صفوف نادي الهلال.

هذا وقد أعلن الهلال في وقت سابق عن حسم الفريق لصفقة انتقال الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب غلطة سراي التركي بعد مفاوضات شاقة خاضها رئيس النادي سامي الجابر.