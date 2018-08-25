شيخ قبيلة ” عتيبة ” يرد على تقارير الجزيرة حول اعتقاله: ” عداوة معلنة “
نفى شيخ قبيلة عتيبة، فيصل بن سلطان بن جهجاه، التقارير الإعلامية التي نشرتها وسائل إعلام قطرية، والتي أشارت إلى القبض عليه.
وقال بن جهجاه، في تغريدة له ” تويتر ” : ” لا صحة لما نشرته قناة الجزيرة وننفي الخبر… وما هذه إلا إشاعة حقوقية شخصية مقصودة من قبل قناة الجزيرة ويحاسب عليها القانون ” .
وأضاف : ” نشرهم لهاذا الخبر هو دليل واضح وصريح على عدم المصداقية وفقدان للأمانة الإعلامية وعداوة معلنة ” ، في إشارة إلى قناة الجزيرة.
وكان سمو الأمير، خالد بن عبدالله آل سعود، قد نفى مزاعم اعتقال بن جهجاه، قائلاً في تغريدة على ” تويتر ” : ” وصل بكم الإفلاس يا خلايا عزمي لهالحد؟ حالتكم صعبة، على فكرة طفلين من عتيبة يمكنهم احتلالكم في ثلث ساعة ” .
اترك تعليقاً