حادث مروري مروع يصيب 12 من عائلة واحدة في جدة

نايف السالم(صدى):

وقع حادث مروري مروع على طريق كوبري المعارض باتجاه الجنوب في جدة، ما أسفر عن إصابة 12 شخصأ من عائلة واحدة.

وصرَّح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، بأنه قد ورد بلاغًا إلى العمليات الإسعافية بالمحافظة 997، مساء اليوم، يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارة عائلية يوجد بها 12 إصابة حسب البلاغ المبدئي.

وأضاف أنه تم توجيه 7 فرق إسعافية وفريق التدخل السريع بقيادة القائد الميداني عليان السلمي، وعند الوصول للموقع تبيَّن وجود 12 إصابة، حيث كانت معظم الحالات متوسطة وخطيرة، فيما تم نقل حالتين للمستشفى مع إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي.

وأشار إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة من قبل الفرق الإسعافية، ونقل جميع الحالات للمستشفى عن طريق الفرق الإسعافية التابعة للهيئة للمستشفيات المحيطة للموقع.