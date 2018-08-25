الهلال يقرر خوض مباراة السوبر السعودي المصري أمام الزمالك

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي الهلال، عن قرارها بمشاركة الفريق في مباراة السوبر السعودي المصري أمام شقيقه الزمالك المصري على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وستقام المباراة في العاشر من نوفمبر القادم، برعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، الذي يسعى من خلال الخطوات التطويرية على الصعيدين المحلي والعربي، على إقامة مثل هذه البطولات؛ تعزيزًا للعلاقات المتينة بين أبناء الوطن العربي.

يذكر أن إدارة الهلال كانت قد اعتذرت عن المشاركة في المباراة أمام شقيقه الأهلي المصري، نظرًا لعدم تأكيد الموعد.