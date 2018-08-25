سان جيرمان يهز شباك آنجيه بثلاثية مقابل هدف

ماجد محمد(صدى):

تغلب فريق ” باريس سان جيرمان ” على ضيفه نادي ” آنجيه ” بنتيجة 3-1 على ملعب حديقة الأمراء، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

سجل أهداف اللقاء كلًا من اللاعب ” إدينسون كافاني ” بالدقيقة 12، و ” أدرك اللاعب ” توماس منجاني ” التعادل لآنجيه من ركلة جزاء في الدقيقة 22، ثم عزز ” كيليان مبابي ” و ” نيمار جونيور ” تقدم العملاق الباريسي، بهدفين في الدقيقتين 51 و66.

ويواصل ” سان جيرمان ” تصدره لجدول الدوري، برصيد 9 نقاط، بينما استمر آنجيه في مسلسل الهزائم، للمرة الثالثة على التوالي، ليقبع في المركز قبل الأخير بدون رصيد.