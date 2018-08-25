اعتراض صاروخ باليستي فوق سماء نجران

علي العنزي(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي، مساء اليوم، صاروخًا باليستيًا فوق سماء منطقة نجران.

وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الصاروخ من داخل الأراضي اليمنية، فيما ينتظر أن تصدر قيادة التحالف العربي بيانًا بالتفاصيل.