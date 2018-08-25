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اعتراض صاروخ باليستي فوق سماء نجران

اعتراض صاروخ باليستي فوق سماء نجران
علي العنزي(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي، مساء اليوم، صاروخًا باليستيًا فوق سماء منطقة نجران.

وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الصاروخ من داخل الأراضي اليمنية، فيما ينتظر أن تصدر قيادة التحالف العربي بيانًا بالتفاصيل.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يحفظ بلادنا من كل مكروه

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله ما فيه حل مع الحوثيين غير واحد….
يفعل بهم كما فعل اليهود بسكان غزه حينما كانت تطلق الصواريخ على اسرائيل… وخلوا الأمم المتحده تبلط البحر…

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