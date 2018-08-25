اعتراض صاروخ باليستي فوق سماء نجران
اعترضت قوات الدفاع الجوي، مساء اليوم، صاروخًا باليستيًا فوق سماء منطقة نجران.
وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الصاروخ من داخل الأراضي اليمنية، فيما ينتظر أن تصدر قيادة التحالف العربي بيانًا بالتفاصيل.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظ بلادنا من كل مكروه
احمد[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ما فيه حل مع الحوثيين غير واحد….
يفعل بهم كما فعل اليهود بسكان غزه حينما كانت تطلق الصواريخ على اسرائيل… وخلوا الأمم المتحده تبلط البحر…
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحمينا وطنا الحبيب من كل مكروه يارب