وفاة زوجين أجنبيين داخل فندق في ظروف غامضة

القاهرة(صدى):

توفى سائحان بريطانيان، في ظروف غامضة خلال قضائهما أجازة في مدينة الغردقة بمصر

وقالت مصادر إنه حتى الان لا توجد تفاصيل حول ملابسات وفاة السائحين، مشيرة إلى أن أحدهما كان موظفًا لفترة طويلة لدى شركة ” توماس كوك ” للرحلات السياحية.

في حين علق محافظ البحر الأحمر، أحمد عبد الله، على الواقعة في تصريح له قائلًا إن وفاة الزوجين لا يوجد بها شبهة جنائية مؤكدًا أن الزوج نقل إلى المستشفى بعدما أحس بالتعب وعندما أخبروا زوجته في الفندق بالخبر، أصابتها صدمة عصبية وتوفت.