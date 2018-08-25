يوفنتوس يفوز بهدفين على لاتسيو

ماجد محمد(صدى):

فاز يوفنتوس، على ضيفه لاتسيو، 2-0، في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبدأ لاتسيو الموسم بمواجهتين صعبتين: الأولى ضد وصيف البطل نابولي، فخسر أمامه 1-2 قبل سقوطه أمام البطل الذي حقق فوزاً ثانياً صعباً بعد الأول على كييفو في وقت قاتل 2-3.

ولعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كرأس حربة، فلم يكن موفقاً، واختلطت الأدوار بينه وبين الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، فلم ينجح الأخير في تحركاته في الجهة اليسرى، بينما كان فيديريكو برنارديسسكي الذي لعب أساسياً على حساب الأرجنتيني باولو ديبالا، الأنشط في الخط الهجومي.