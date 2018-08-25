الأهلي يفوز بثنائية نظيفة على المحرق البحرينى

نواف السالم(صدى):

تغلب فريق النادي ” الأهلي ” على نظيره ” المحرق ” البحريني، اليوم السبت، بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، وذلك في لقاء الذهاب بدور الـ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال وسجل اهداف اللقاء المدافع سعيد المولد والمهاجم السوري عمر السومة.

هذا ومن المقرر أن يتواجه الفريقان في لقاء الإياب بدور الـ32 للبطولة، يوم الإثنين الموافق 24 سبتمبر المقبل بمدينة جدة .