الأهلي يفوز بثنائية نظيفة على المحرق البحرينى
تغلب فريق النادي ” الأهلي ” على نظيره ” المحرق ” البحريني، اليوم السبت، بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، وذلك في لقاء الذهاب بدور الـ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال وسجل اهداف اللقاء المدافع سعيد المولد والمهاجم السوري عمر السومة.
هذا ومن المقرر أن يتواجه الفريقان في لقاء الإياب بدور الـ32 للبطولة، يوم الإثنين الموافق 24 سبتمبر المقبل بمدينة جدة .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9816 ] نشر منذ 40 دقيقة
الحراق والملكي👌💚😂يازين الشجاعه💪يا احمد👌☺😁 مبروك للملوك والقادم اجمل☺