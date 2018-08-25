النمر: 7 أسباب وراء الشعور بالتعب الدائم والخمول

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور ” خالد النمر ” استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، اليوم السبت، مجموعة من العوامل التي تسبب الشعور بالخمول والتعب الدائم.

وقال النمر في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن من أسباب التعب الدائم والخمول:

” عدم كفاية النوم (كمًّا أو نوعًا)، إضطراب الغدة الدرقية، ارتفاع السكر، ارتفاع الضغط، الاكتئاب، فقر الدم، ضعف القلب ” .