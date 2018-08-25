النمر: 7 أسباب وراء الشعور بالتعب الدائم والخمول
كشف الدكتور ” خالد النمر ” استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، اليوم السبت، مجموعة من العوامل التي تسبب الشعور بالخمول والتعب الدائم.
وقال النمر في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن من أسباب التعب الدائم والخمول:
” عدم كفاية النوم (كمًّا أو نوعًا)، إضطراب الغدة الدرقية، ارتفاع السكر، ارتفاع الضغط، الاكتئاب، فقر الدم، ضعف القلب ” .
الرقيب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
يأخون لا أحد يصدق هذا
تدرون هذا الرجل كثرت بربرته في كل مجال اصبح يخرف بما لا يعرف
اهم شئ بالخبر اخر شئ ضعف القلب علشان تنهالون عليه في عياداته الخاصة ، عندما أردنا ان نحاجه علمياً بما يقول في تويتر سوى بلوك
أعماه حب الظهور ، يريد ان يصبح سوشليست