الاتحاد الفرنسي يتوج ” نيمار وكافاني ” قبل لقاء سان جيرمان وأنجيه

نواف السالم(صدى):

منح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، كلًا من المهاجم الأوروغواني ” إيدينسون كافاني ” جائزة هداف الموسم الماضي، والبرازيلي ” نيمار ” جائزة الأكثر تقديمًا للتمريرات الحاسمة، وذلك قبل مباراة باريس سان جرمان وأنجيه برسم الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، في ملعب حديقة الأمراء.

هذا وسجل ” كافاني ” الموسم الماضي 28 هدفًا في 32 مباراة، في حين احتل نيمار المركز الثاني بـ 19 هدفً في 20 مباراة، لكنه أعطى 13 تمريرة حاسمة وهو الأفضل في الموسم الماضي، علمًا أنه غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.