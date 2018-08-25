حكمًا بالسجن 23 شهر على إيرانية تظاهرت ضد الحجاب

طهران(صدى):

أصدرت محكمة الثورة بمحافظة تبريز الواقعة شمال شرق إيران، اليوم السبت، حكمًا بالسجن لمدة عامين إلا شهر ضد الطالبة الجامعية ” رؤيا صغيري ” ، نتيجة مشاركتها في الاحتجاجات ضد الحجاب الإجباري في كانون ديسمبر الماضي.

وقالت إحدى وسائل الإعلام الإيرانية الداعمة للاحتجاجات، إن مصادر حقوقية أكدت بأن السلطات الأمنية قامت بنقل رؤيا صغيري إلى السجن المركزي في محافظة تبريز ” .

وكانت الاحتجاجات العامة ضد الحجاب الإجباري بدأت في ديسمبر الماضي، بشارع الثورة في طهران وبدأت به فتاة تدعى ” ويدا موحّد ” .

ومنذ انتصار الثورة الإيرانية عام 1979 تفرض السلطات الحجاب على المرأة وتتخذ إجراءات صارمة في حال عدم التقيد بالقواعد الإسلامية.

وكشف آخر استطلاع أجراه مركز الأبحاث التابعة لمجلس الشورى الإسلامي ” البرلمان الإيراني ” في 29 يوليو الماضي، عن وضع الحجاب في البلاد، مؤكدًا أن 70%من النساء الإيرانيات يرفضن إرتداء الحجاب.

وأشار الاستطلاع الذي نشرته وسائل إعلام رسمية، إلى أن ” الحجاب التقليدي ” العرفي ” أصبح هو الحجاب المتبع وليس الحجاب الديني ” الشرعي ” ، وأن معظم الناس في المجتمع أصبحوا ينظرون للحجاب نظرة تقليدية وليست شرعية وليس لديهم أي إحساس تجاه ذلك ” .