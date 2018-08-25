استطلاع: إقبال النساء على القيادة ضعيف
أجرت صحيفة صدى، استطلاع عن رأي المتابعين في إقبال النساء على قيادة السيارات بعد شهرين من تطبيق القرار.
ويرى 54% من المشاركين في الاستطلاع أن إقبال النساء على القيادة كان ضعيف، بينما يرى 24% منهم أنه ليس كما كان متوقع.
محمد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 4 ساعات
النساء اكثر وعيا من الرجال وهذا هو الدليل
اعتقد البعض ان النساء في السعودية سيركضن لقيادة السيارة بعد طول(حرمان) كما يعتقدون اذا بالقيادة كانت اخر اهتمامهن ولديهن ماهو اهم
احمد[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 3 ساعات
المظطر يركب الحومار…
مثل موزنبيقي عريق…
ابو محمد[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 3 ساعات
أحيي أخواتي على عدم فبولهن الفكرة القيادة …وهن يعلمن أنه قرار يستنزف المال.
زائر[ عدد التعليقات: 1589 ] نشر منذ 2 ساعتين
قرار سيء من حزمة تعليمات خارجيه تستهدف المجتمع والمرأه السعوديه .
مهند[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
اللبراليين توقعو ان نساء المملكة متعطشين على السواقة وميتين عليها كما صوروها في الاعلام قبل الامر بالسماح لدرجة انهم ليلة تطبيق القرار تم الاتفاق مع بعض المشهورات في التواصل الاجتماعي من اجل تصويرهن وإعطائهن الورود ولكن الشعب يعرف ان 99٪ من نساء المملكة لا يرغبن في القيادة وان بنات المملكة لديهن أولويات اهم مثل الحصول على وظيفة