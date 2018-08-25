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استطلاع: إقبال النساء على القيادة ضعيف

استطلاع: إقبال النساء على القيادة ضعيف
علي القحطاني(صدى):

أجرت صحيفة صدى، استطلاع عن رأي المتابعين في إقبال النساء على قيادة السيارات بعد شهرين من تطبيق القرار.

ويرى 54% من المشاركين في الاستطلاع أن إقبال النساء على القيادة كان ضعيف، بينما يرى 24% منهم أنه ليس كما كان متوقع.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 4 ساعات

النساء اكثر وعيا من الرجال وهذا هو الدليل
اعتقد البعض ان النساء في السعودية سيركضن لقيادة السيارة بعد طول(حرمان) كما يعتقدون اذا بالقيادة كانت اخر اهتمامهن ولديهن ماهو اهم

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 3 ساعات

المظطر يركب الحومار…
مثل موزنبيقي عريق…

[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 3 ساعات

أحيي أخواتي على عدم فبولهن الفكرة القيادة …وهن يعلمن أنه قرار يستنزف المال.

[ عدد التعليقات: 1589 ] نشر منذ 2 ساعتين

قرار سيء من حزمة تعليمات خارجيه تستهدف المجتمع والمرأه السعوديه .

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

اللبراليين توقعو ان نساء المملكة متعطشين على السواقة وميتين عليها كما صوروها في الاعلام قبل الامر بالسماح لدرجة انهم ليلة تطبيق القرار تم الاتفاق مع بعض المشهورات في التواصل الاجتماعي من اجل تصويرهن وإعطائهن الورود ولكن الشعب يعرف ان 99٪ من نساء المملكة لا يرغبن في القيادة وان بنات المملكة لديهن أولويات اهم مثل الحصول على وظيفة

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