استطلاع: إقبال النساء على القيادة ضعيف

علي القحطاني(صدى):

أجرت صحيفة صدى، استطلاع عن رأي المتابعين في إقبال النساء على قيادة السيارات بعد شهرين من تطبيق القرار.

ويرى 54% من المشاركين في الاستطلاع أن إقبال النساء على القيادة كان ضعيف، بينما يرى 24% منهم أنه ليس كما كان متوقع.