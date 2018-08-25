شركة نسما للكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة بمحافظة جدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نسما للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة، للعمل بالشركة بمحافظة جدة.

واوضحت ان الوظائف تحت مسمى (كهربائي- Electrician) مسؤول عن القيام بالأعمال الكهربائية.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه القدرة على تحمّل ضغوط العمل مع الالتزام بقواعد الجودة والسلامة، ولديه الرغبة في التعلّم، وذلك وفقًا للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأضافت ان الوظائف المسمى الوظيفي كهربائي (Electrician)، مبينة ان مكان العمل شركة نسما للكهرباء بمحافظة جدة.

وأشارت أنه لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وان يكون لديه القدرة على تحمّل ضغوط العمل مع الالتزام بقواعد الجودة والسلامة،و لديه الرغبة في التعلّم،؛والاستعداد لمتابعة التعليمات.

واكدت ان التقديم متاح الآن، وينتهي بتاريخ 17/ 10/ 2018م، من خلال الرابط التالي هنـــــا.