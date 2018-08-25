بالفيديو.. رجال الأمن يعبرون عن فرحتهم بنجاح موسم الحج

نايف السالم(صدى):

أعرب رجال الأمن عن فرحتهم بعد نجاح موسم حج هذا العام، وذلك بترديد ” كلنا سلمان بن عبدالعزيز ” ، وذلك من خلال مقطع فيديو تم توثيقه لهم.

وكانت مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، قد واصلت عملها مع بدء المرحلة الثانية والأخيرة في توديع ضيوف الرحمن العائدين إلى أوطانهم بعد أداء المناسك، وذلك بتسليم هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفزه الله ” نسخة من القرآن الكريم لكل حاج وحاجة.