بالفيديو.. رجال الأمن يعبرون عن فرحتهم بنجاح موسم الحج
أعرب رجال الأمن عن فرحتهم بعد نجاح موسم حج هذا العام، وذلك بترديد ” كلنا سلمان بن عبدالعزيز ” ، وذلك من خلال مقطع فيديو تم توثيقه لهم.
وكانت مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، قد واصلت عملها مع بدء المرحلة الثانية والأخيرة في توديع ضيوف الرحمن العائدين إلى أوطانهم بعد أداء المناسك، وذلك بتسليم هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفزه الله ” نسخة من القرآن الكريم لكل حاج وحاجة.
#فيديو: رجال الأمن يُعبرون عن فرحتهم بعد نجاح موسم حج هذا العام ويرددون: " كلنا سلمان بن عبدالعزيز ". pic.twitter.com/pTzWN5pypZ
— هاشتاق السعودية (@HashKSA) August 25, 2018
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2002 ] نشر منذ 3 ساعات
الف مليون شكرآ من القلب لكم
كنتم بلسم لكل محتاج العون كنتم معنى التضحية كنتم اساس بعد الله في نجاح الحج نجاح باهر
نعم كلنا سلمان بن عبدالعزيز
نبيض وجهك يابو فهد خدمة وتفاني لضيوف الرحمن