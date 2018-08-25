” سبعينى ” يؤدي الركن الخامس بعد استشهاد 20 شخص من عائلته

نايف السالم(صدى):

استقبلت المدينة المنورة، الحاج يوسف ظهير أو ” الرجل الصابر ” كما يسميه أهالي غزة فلسطين، وذلك بعد فقده 20 شهيدًا من عائلته جراء قصف منزلهم في ليلة العيد، وتمكن من آداء الركن الخامس ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ويقول الحاج ” ظهير ” ، البالغ من العمر 70 عامًا، والذي يحج هذا العام ضيفًا على الرحمن من بين ألف حاجًا وحاجة فلسطيني من أسر الشهداء : ” في عام 2014 فقدت أنا وأخي 20 شهيدًا، منهم 19 شهيدًا في آن واحد إثر قصف تعرضوا له خلال وقت اجتماعهم العائلي في منزل جدتهم بجريمة بشعة يندى لها الجبين وتقشعر منها الأبدان ” .

وأضاف الحاج ” ظهير ” ، أما الشهيد الـ 20 فهو إبني البالغ من العمر 23 عام وقد تنبأت باستشهاده حيث استشهد في آخر أيام شهر رمضان المبارك، وكان ملازمًا للمسجد ويبقى فيه أكثر وقته، إلا أنه بعد أداء صلاة التراويح خرج من المسجد للسوق وهناك قصفت طائرة الموقع الذي كان متواجد فيه ما أدى إلى استشهاده في الحال.

وأكمل ” الرجل الصابر ” ، أنه رغم هذه المآسي التي أعتدنا عليها سنبقى صامدين محتسبين، وهؤلاء الشهداء عند رب العالمين حيث لا تضيع تلك الدماء عن رب السماوات ” .

وروي الحاج ” ظهير ” تفاصيل دعوته للحج قائلاً: تلقيت بكل فخر واعتزاز نبأ اختياري ضمن مكرمة الملك سلمان للحج، ومن الصعب وصف شعوري تلك الليلة، وأصبحت من شهود الله في أرضه لخادم الحرمين الشريفين الذي نذر نفسه في خدمة الإسلام والمسلمين، ولمسنا منذ مغادرتنا مطار القاهرة وحتى وصولنا إلى جدة ثم مكة المكرمة الحفاوة والاستقبال الكبير وكرم الضيافة وحسن التعامل من الشعب السعودي المعطاء ، وتمت مناسك حجنا بيسر وسهولة، وهانحن في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم نتتبع أثره على الأرض وفِي قلوبنا وجوارحنا.