أكيورا NSX موديل 2019 تكشف نفسها رسمياً

طوكيو(صدى):

كشفت هوندا الستار عن أكيورا NSX موديل 2019، والتي حصلت على عدد من التحديثات لتحسين الأداء المدهش بالفعل للسوبركار.

أهم هذه التحديثات هي إضافة عواميد استقرار بحجم أكبر لزيادة ثبات السيارة بـ 26% في الأمام وبـ 19% في الخلف، كما حسنت أكيورا من المحاور الخلفية لنفس الغرض.

بالإضافة لهذه التحسينات الميكانيكية، حصلت السوبركار على تحديثات لنظام الدفع الأمامي والتوجيه الكهربائي ونظام المساعدة على استقرار السيارة لضمان تجربة قيادة أكثر راحة في السرعات المنخفضة وأكثر ثباتاً على المضمار.

هوندا لم تنس إجراء تحديثات على محرك V6 التيربو المزدوج سعة 3.5 لتر وإضافة فلتر جسيمات جديد وتحسينات لاستجابة الحرارة لشاحن التيربو، كما حظت السوبركار على مجموعة إطارات جديدة من طراز Continental SportContact.

بالنسبة للإضافات الشكلية، فتشمل طلاء برتقالي جديد ولمسات كرومية لشبكة التهوية الأمامية وخيار جلود حمراء لكامل الداخلية مع زخرفات زرقاء لمادة ألكانترا الفاخرة.

وتبدأ الأسعار الأمريكية لأكيورا NSX موديل 2019 من 157,500 دولار (590,000 ريال)، وهي زيادة 5,600 ريال عن موديل 2018.