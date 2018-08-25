أمن الأفلاج يطيح بمتهم في إطلاق نار على دورية أمنية وإصابة قائدها

نايف السالم(صدى):

أطاحت الجهات الأمنية بالأفلاج، بشخص متهم بإطلاق النار على دورية أمنية وإصابة قائدها منذ أشهر.

ونجحت الدوريات الأمنية وفرق البحث الجنائي، في القبض على المتهم والتحفظ عليه، تمهيدًا لتحويله إلى الجهات المختصة.

يذكر أن رجل أمن بمحافظة الأفلاج كان قد أصيب في مشط قدمه في حادثة إطلاق نار على دورية من قبل أحد الأشخاص المشتبه بهم.

وحاول زميل رجل الأمن إسعافه والذهاب به إلى مستشفى الأفلاج، إلا أن أحد إطارات الدورية الأمنية قد تعطل، مما أدى إلى انقلابها وإصابتهما بكسور في اليد والرجل.