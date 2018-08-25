وزير التعليم يعلن عن تشغيل مدينة بكة للتربية الخاصة

علي القحطاني(صدى):

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن تشغيل مدينة بكة للتربية الخاصة في مدينة مكة المكرمة، بطاقة استيعابية 1000 طالب وطالبة.

وقال ” العيسى ” خلال سلسلة تغريدات عبر ” تويتر ” : ” ‏تستعد وزارة التعليم لتشغيل ‎مدينة بكة للتربية الخاصة في مدينة مكة المكرمة وهي أكبر مدينة من نوعها في الشرق الأوسط ، سيكون التشغيل من خلال شركة تطوير القابضة وتشمل خدمات الإيواء والضيافة والتعليم والتأهيل لجميع احتياجات ذوي الإعاقة من أبناء المملكة ” .

وأكد: ” أن ‏‎مدينة بكة للتربية الخاصة ستبدأ خدماتها اعتباراً من بداية العام الدراسي بمشيئة الله، بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 1000 طالب وطالبة، بالاضافة للخدمات المساندة والتي منها 250 جلسة يومياً ،وستكون المدينة بداية لعودة المبتعثين من طلابنا الى وطنهم ” .

وأضاف: ” ‏ستشمل ‎مدينة بكة لتربية الخاصة خدمات التدخل المبكر لذوي اضطرابات طيف التوحد ومتلازمة داون من عمر ثلاث سنوات عبر مدرسة متخصصة .. وكذلك خدمات تعليمية من المرحلة الأولى وحتى السادسة الابتدائية ” .