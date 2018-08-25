أبيات شعرية للشاعر النقيب عايش السبيعي بعد نجاح الحج

محمد السعران(صدى):

بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت-ولله الحمد- في لحج هذاالعام ١٤٣٩ هـ، جادت قريحة الشاعر النقيب عايش بن محمد السبيعي المشارك مع المرور بالمشاعر المقدسة لهذا الموسم. بأبيات شعرية

لاقت الرضا والاستحسان من أفراد المجتمع.

قال فيها:

من فضل رب البيت ثم فضل سلمان

وولي العهد ، ورجاله المخلصيني

وعبدالعزيز الفيصلي طير حوران

وزير أمنّا قاهر العابثيني

تمّت نسك هالعام في أمن وأمان

والحج آمن والحجيج آمنيني

وفي كل عام يا وطن صار عنوان

لكن نجاح وشكرنا للمعيني

ولا حسبنا حساب حاقد وخوان

ولا حساب إيران والمفسديني

حجاج بيت الله هنا مثل الأخوان

موتوا قهر يا زمرة المغرضيني

ويحماك رب البيت يا خير الأوطان

يا أرض السلام وقبلة المسلميني.