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بالفيديو.. رقصة ليلي علوي على ” 3 دقات ” برفقة أصدقائها تثير جمهورها

بالفيديو.. رقصة ليلي علوي على ” 3 دقات ” برفقة أصدقائها تثير جمهورها
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة المصرية ” ليلى علوي ” مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق ” إنستغرام ” ، أثناء قضائها إجازتها الصيفية.

وظهرت ليلى علوي خلال الفيديو وهي ترقص وتغني على أنغام أغنية ” 3 دقات ” للمطرب ” أبو ” برفقة أصدقائها، وأثارت ضجة بين جمهورها بإطلالتها الأنيقة في فستان باللون الأزرق السماوي مكشوف من ناحية الصدر، و حول رأسها رباط من اللون نفسه، مع ماكياج بسيط.

وكتبت معلقة على الفيديو: ” يوم جميل مع أصدقاء ممتعين ” .

وانتشر الفيديو بشكل واسع بين مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل الجمهور مع هذا الفيديو، حيث ظهرت ليلى في إطلالة فتاة عشرينية.

Lovely day with lovely people ❤️

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