الجيش اليمني: تفجير 6 ألغام زرعها الحوثيين في البحر الأحمر

فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش الوطني اليمنى، اليوم السبت، عن تمكنه من تفجير ستة ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية في المياه الدولية بالبحر الأحمر، وذلك بدعم من قوات التحالف العربى.

ونشر الحساب الرسمي لقناة ” العربية ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قول مصدر عسكرى في التشكيل البحري بالمنطقة الخامسة بالجيش اليمني، بإن الفرق البحرية العسكرية للجيش عثرت على ستة ألغام بحرية قرب مرسى حبل في محافظة حجة.

وأضاف ” المصدر اليمني ” ، أن الفرق البحرية فجّرت الألغام رغم إخفاء الحوثيين لها على عمق مترين من سطح البحر.