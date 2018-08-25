بالفيديو.. أحلام ترد على من وصفوها بالـ ” طقاقة “

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام، وهي ترد على من وصفوها بـ ” الطقاقة ” .

وكان ذلك ردًا على المذيع علي العلياني، حيث قالت أحلام : ” لا أزعل ممن يقولون إني طقاقة، لأن الناس في الخليج يعرفون جيداً كيف بدأت. أنا تخرجت من ثانوية زعبيل، ثم تابعت دراستي في كلية الدراسات. وعندما بدأت أغني هددني أخي بالقتل. هذا الكلام موثّق من 21 سنة. لو كنت طقاقة شعبية كما يقولون، كنت سأغني من دون الرجوع إلى أخي ” .

وأضافت : ” بدايتي الفنية كانت سليمة، وإذا كانوا يُعيّرونني بأنّني مطربة الأمراء، فهذا شرفٌ لي، ولا ينال شرف غناء الأعراس إلا الفنانين الكبار ” .