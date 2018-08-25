بالصور.. ضبط 448 ذبيحة فاسدة في مسالخ عشوائية بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت بلدية جنوب مكة المكرمة من إتلاف 48 ذبيحة فاسدة في مسلخ عشوائي بمخطط ولي العهد (1).

وقالت أمانة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” أن المسلخ العشوائي تديره عمالة مخالفة لنظام العمل وتم تطبيق الإجراء النظامي حيال المخالفين.

كما تخلصت بلدية العمرة الفرعية بالتعاون مع الدوريات الأمنية والإدارة العامة للنظافة من 400 ذبيحة فاسدة في مسلخ عشوائي بشارع الحج المقرح تديره عمالة مخالفة لنظام العمل تم اتخاذ اللازم وتسليم العمالة لجهة الاختصاص.