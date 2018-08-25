بالصور.. الأخضر الأولمبي يستأنف تدريباته بعد الفوز على الصين

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن عودة المنتخب الوطني تحت 21 عامًا لتدريباته عقب مباراته التي خاضها أمس الجمعة أمام منتخب الصين ضمن دور الـ16 من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية ” جاكرتا 2018 ” ، والتي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 4-3 وتأهله للدور ربع النهائي من المسابقة.

وأجرى ” الأخضر ” حصته التدريبية في مدينة ” بوجور ” التي انتقل لها صباح اليوم السبت، استعدادًا لخوض لقاء الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الآسيوية أمام منتخب اليابان.

وقسّم الجهاز الفني للمنتخب اللاعبين إلى مجموعتين، أدت الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة المنتخب الوطني أمس الجمعة ضد منتخب الصين مرانًا استشفائيًا، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا على إنهاء الكرة من الألعاب العرضية والتسديد المباشر، أعقبها مناورة مصغّرة.

ويختتم ” المنتخب الوطني ” تحضيراته للقاء اليابان الذي سيقام مساء الإثنين المقبل، بحصة تدريبية مساء غدًا الأحد.