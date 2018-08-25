مطالب بإعدام سودانية قتلت زوجها بعد أن واقعها عنوة

الخرطوم(صدى):

نشرت وسائل إعلام عالمية، اليوم السبت، عن تجدد مطالب النيابة العامة في السودان بتنفيذ حكم الإعدام بحق الفتاة ” نورا حسين ” التي قتلت زوجها بعد أن جامعها دون إرادتها مستعينًا بأقاربه.

وكان القضاء السوداني قد أصدر في مايو الماضي حكمًا بالإعدام على ” نورا حسين ” البالغة من العمر 19 عاما بتهمة القتل العمد، الأمر الذ لقى صدى واسع في العالم وأثار حملة دولية لدعم الفتاة.

ووقع أكثر من 1.3 مليون شخص في العالم عريضة تطالب بإسقاط هذه العقوبة القاسية عنها، وبعد شهر من صدور الحكم، قرر القضاء تخفيف العقوبة واستبدالها بالسجن 5 أعوام بتهمة القتل الخطأ.

وأكدت ” وسائل الإعلام ” ، أنه في آخر مستجدات القضية يرغب المدعين في إعادة تغيير الحكم الأخير وتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المرأة.

وطالبة صحيفة مدافعة عن حقوق الإنسان، السلطات السودانية بضمان تطبيق القانون وإلغاء حكم الإعدام، لافتة إلى أن القضاء قد اتخذ خطوة إيجابية ولا ينبغي التراجع عنها.

ومن جانبها أكدت ” نورا ” لوسائل الإعلام، أنها تقدمت من السجن بطلب دراسة القانون في الجامعة، وأشار محاموها إلى أنها حصلت على منحة لدراسة الحقوق في الجامعة المفتوحة بالسودان.

والجدير بالذكر أن ” حسين ” أُجبرت على الزواج عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها، وحاولت الحصول على الطلاق بعد فترة وعاشت لدى أقاربها، إلا أن أسرتها أعادتها بالقوة إلى زوجها، الذي أخذها عنوة بمساعدة أقاربه، وفي اليوم التالي، قتلت الفتاة زوجها طعنا، عند محاولة جديدة منه لمجامعتها.