سحب 9 جوائز من زعيمة ميانمار بسبب ” الروهينجا “

نايبيداو(صدى):

ترفض زعيمة ميانمار أونج سو كي، إدانة العنف ضد الأقلية المسلمة في بلادها ” الروهينجا ” ؛ لذلك فقد فقدت العديد من الجوائز التي حصلت عليها من مؤسسات عدة.

وسحب مجلس مدينة إدنبرة الأسكتلندية، جائزة ” حرية إدنبرة ” الممنوحة للزعيمة الميانمارية، وذلك بعد تصويت العديد من المؤسسات الحقوقية والجامعات والمجالس البلدية على سحب الألقاب والجوائز والأوسمة مها.

وتعد جائزة ” حرية إدنبرة ” هي تاسع وسام ينزع من ” سو كي ” المعارضة السابقة الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

يذكر أن مؤسسة ” يونيسون ” العمالية في بريطانيا كانت أولى المؤسسات التي سحبت من سو كي اللقب الشرفي كونها سجينة سياسية سابقة، وأعلنت تعليق عضويتها العام الماضي.

كما قررت كلية سانت هوج في جامعة أوكسفورد، إزالة صورتها المعلقة على حائط الكلية، و إزالة اسمها من على إحدى قاعاتها.