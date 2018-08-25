أصغر حاج: خادم الحرمين الشريفين والد لنا

علي القحطاني(صدى):

قدم الفتى اليمني عبدالرحمن أبو طالب، أصغر ضيف من ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الشكر للملك سلمان حفظه الله.

وقال إنه جاء للحج برفقة والده المسن، مؤكدا أنه أصغر من ذوي شهداء اليمن, بدعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي وصفه بأنه والدهم.

كما شكر وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.