بالفيديو.. ” ترامب ” يسيء لابنته

واشنطن(صدى):

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقطع فيديو قديم له يعود إلى عام 1994 م، وهو يتحدث عن ابنته بشكل غير لائق.

وخلال لقائه في برنامج أمريكي يدعى ” أسلوب حياة الأغنياء والمشاهير ” والذي يقدمه المذيع روبن ليتش، كان ترامب برفقة زوجته آنذلك مارلا مابلز .

وتحدَّث ترامب في اللقاء عن ابنته التي كانت تبلغ حينها عامًا واحدًا من العمر، مشيرًا إلى أنها تمتلك ساقين جميلتين، كما قام بعمل حركة بيده غير لائقة تشير إلى أن الابنة ستمتلك صدرًا يشبه صدر والدتها في المستقبل.