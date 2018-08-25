مقتل عارضة إباحية خنقًا داخل غرفة نومها

أميرة خالد(صدى):

لقيت عارضة إباحية ثلاثينية مصرعها خنقًا في غرفة نومها ببنسلفانيا في إحدى ضواحي فيلادلفيا.

وتفصيلا؛ عثرت الشرطة الأمريكية على جثة العارضة السابقة في مجلة ” بلاي بوي ” كريستينا كارلين-كرافت مقتولة خنقًا في غرفة نومها داخل شقة صديقها المصرفي في وول ستريت، الذي كانت على علاقة معه منذ 9 سنوات، حسبما أفادت صحيفة فيلادلفيا انكوايرر .

وكانت الشرطة قد حققت في عملية سطو على الشقة، التي كانت كارلين-كرافت قد أبلغت عنها سابقًا عندما كانت خارج المنزل، وتمكنت الاجهزة الأمنية من استعادت بعض أغراضها المسروقة، وأثناء التوجه لإعادة الأغراض المسروقة التي عثروا عليها في تلك الليلة عثروا على الجثة ، فيما أظهرت كاميرات المراقبة مشتبهًا به ذكرًا كان في الشقة في كل من ليلتي السرقة والأربعاء ولم يغادرها.