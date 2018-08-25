ما لا تعرفه عن حصى الجمرات وأين تذهب بعد إن يرميها الحجاج؟

أنس القاسم(صدى):

مع بدء ضيوف الرحمن رمي الجمرات الثلاث في أول أيام العيد مع بزوغ الفجر هل تساءل بعضكم عن ملايين الحجارة التي ترمى، وهنا سؤال يطرح نفسه أين تذهب هذه الحصوات بعد فراغ الحجاج من مناسكهم؟

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تتجمع الجمرات في حوضٍ كبير يَعمل آليًا، في قبو جسر الجمرات، على عمق 15 مترًا بواسطة السيور الآلية الثلاثة التي يتم تجميع الحصى من خلالها بعد إلقائها في الأحواض الثلاثة بواسطة الحجاج، عبر الشواخص ويتم بعد ذلك غربلتها آليًا وتفصل كمية الحصى عن غيرها من المواد التي يلقي بها الحجيج.

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وبعد سحب كمية الحصى وجمعها، يتم تحويل المسار إلى عربات ضاغطة مخصصة لحملها في سياراتِ نقلٍ كبيرة ورميها في أماكن خاصة ويبلغ وزن الجمرات التي تُلقى كل عام بعد انتهاء مناسك الحج حوالي ألف طن.

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وتم إنشاء جسر الجمرات لتسهيل رمي الجمرات على الحجاج وتخفيف التكدُّس، بعد حوادث تدافع سابقة أسفرت عن وفاة المئات قبل ثلاث سنوات وقدرت أعداد الحجاج هذا العام بنحو 2.5 مليون حاج.