بالفيديو.. جماهير ” غلطة سراي ” تودع غوميز قبل انطلاقه للرياض
نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، اليوم الخميس، مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوضح جماهير نادي ” غلطة سراي ” التركي أثناء توديعها للاعب الفرنسي ” بافيتيمبي غوميز ” قبل مغادرته إلى الرياض وذلك لإتمام إجراءات صفقة إنتقاله إلى نادي الهلال.
وأوضح ” النادي ” ، أنه من المتوقع وصول ” غوميز ” في الساعة التاسعة من مساء اليوم، عبر صالة ٢ في مطار الملك خالد الدولي.
جماهير "غلطة سراي التركي" تودّع الأسد "غوميز"، قبل مغادرته إلى الرياض، حيث ينتظر أن يصل في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، عبر صالة ٢ في مطار الملك خالد الدولي #الهلال pic.twitter.com/mEKzcoEOeB
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 25, 2018
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