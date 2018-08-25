بالفيديو.. جماهير ” غلطة سراي ” تودع غوميز قبل انطلاقه للرياض

ماجد محمد(صدى):

نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، اليوم الخميس، مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوضح جماهير نادي ” غلطة سراي ” التركي أثناء توديعها للاعب الفرنسي ” بافيتيمبي غوميز ” قبل مغادرته إلى الرياض وذلك لإتمام إجراءات صفقة إنتقاله إلى نادي الهلال.

وأوضح ” النادي ” ، أنه من المتوقع وصول ” غوميز ” في الساعة التاسعة من مساء اليوم، عبر صالة ٢ في مطار الملك خالد الدولي.