في جلسة واحدة.. إصدار حكم نهائي ضد شخص اعتدى على ممارس صحي

نايف السالم(صدى):

أصدرت الدائرة القضائية، حكمًا نهائيًا في واقعة الاعتداء على ممارس صحي أثناء تأديته مهام عمله الرسمية في خدمة ضيوف الرحمن.

وفي جلسة واحدة، أنهت الدائرة القضية بعد سماع أقوال المدعي العام وأقوال المدعي والمدعى عليهما، بإصدار حكم بسجن المدعى عليه الأول شهرين؛ وذلك لتلفظه على المدعي ” الممارس الصحي ” وكذلك حكم عليه بالجلد 5 جلدات دفعة واحدة.

وكان الخلاف بينهما قد بدأ عندما طلب رجلان من الممارس الصحي في سيارة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة إطفاء أضواء سيارة الإسعاف؛ بحجة أنها تشكل لهما إزعاجاً في مخيمهما في منى.

إلا أن الرجلان عادا مرةً أخرى بعد ساعة وتهجما على الممارس الصحي عبر نافدة سيارة الإسعاف وضرباه على وجهه؛ بحجة عدم انصياعه لطلبهما، وتلفظا عليه بالسب والشتم.