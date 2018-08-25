استمرار هطول الأمطار الرعدية على عسير

ابها(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي قد تؤدي إلى جريان السيول في منطقة عسير.

وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الحالة تشمل النماص وسبت العلاية، وحلباء، والمجاردة، وبارق، وتنومة، وثربان، والأجزاء المجاورة لها.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن بداية الحالة من الساعة 16:25 عصر اليوم السبت، إلى السا