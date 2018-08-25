نائب المجلس البلدي في بيشة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

محمد السعران(صدى):

قدم نائب المجلس البلدي بمحافظة بيشة الاستاذ ناصر بن مفلح ال سبوان الشهراني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهد الامين الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1439

وأكد الشهراني ان هذا النجاح عكس الامكانات والقدرات التي يمتلكها ابناء هذا الوطن في ظل الدعم السخي الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لخدمة حجاج بيت الله .

مقدماً شكره لكل من ساهم في هذا النجاح ورسّخ الصورة الايجابية لهذا الوطن وابنائه والتي ترجمت واكدت ان العالم في قلب المملكة .

داعياً المولى عز وجل ان يديم على بلادنا امنها واستقرارها في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الامين الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز