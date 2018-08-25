الشثري مهنئا خادم الحرمين بالنجاح المتميز لموسم الحج: جهود يصعب وصفها

سعيد العجل(صدى):

رفع أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس المشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” الدكتور/ فيصل بن سعد الشثري باسمه وباسم كافة منسوبي الأمانة العامة والمشروع الوطني ” نبراس ” أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وللشعب السعودي الكريم بمناسبة النجاح الباهر لموسم حج هذا العام 1439هـ.

وقال الدكتور الشثري: نحمد لله الذي سخر لهذه البلاد ولاة أمر يعتزون بخدمة المشاعر المقدسة وزوارها فنالوا رضى ربهم، آخذين بأسباب الخير منجزين لشعبهم الرخاء والنماء متجاوبين مع الآخرين في قضاياهم بالعقل والحكمة فنالوا التقدير والتبجيل. باذلين أعمالاً لا تُحصر وجهوداً لا تُوصف في العناية بالحرمين الشريفين وخدمة الإسلام والمسلمين فنالوا الزعامة بالقيادة والريادة.

وأكد الشثري: أن خدمة الحرمين الشريفين في هذه البلاد المباركة تعتبر سمة تتميز بها عن غيرها فكانت في مقدمة اهتمامات الملك المؤسس طيب الله ثراه وأبنائه من بعده ملوك المملكة العربية السعودية الذين اختاروا لأنفسهم مسمى “خادم الحرمين الشريفين” تكليفاً وتشريفاً يعتزون به.

وختم الدكتور فيصل الشثري حديثه بدعاء المولى عز وجل أن يحفظ قيادة هذا البلد المبارك عزاً وذخراً للإسلام والمسلمين.