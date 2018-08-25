نجم إنتر ميلان على رادار بشكتاش التركي

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نجم إنتر ميلان، البرتغالي جواو ماريو، من الرحيل عن الفريق والانتقال إلى الدوري التركي عبر بوابة بشكتاش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت أن اللاعب، صاحب الـ25 عامًا، من المرجح أن يتم استبعاده من قائمة إنتر لدوري أبطال أوروبا، خلال الأيام القليلة المقبلة؛ فيما كان ماريو مطلوبًا من قبل ريال بيتيس، إلا أن الفريق الإسباني، اختار التوقيع مع رافينيا، لاعب برشلونة.

ومن الجدير بالذكر، أن جواو ماريو التحق بصفوف إنتر قبل عامين، مقابل 40 مليون يورو، إلا أنه فشل في تحقيق التوقعات، لينتقل إلى وست هام يونايتد معارًا في الشتاء الماضي، قبل أن يعود للنيراتزوري عقب نهاية الموسم.