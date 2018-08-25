مراهق يسدد 11 طعنة لزميلته لأنها ” تحبه فقط كصديق “

واشنطن(صدى):

أقدم طالب يبلغ من العمر 14 عامًا على طعن زميلته أكثر من 11 طعنة بمدينة أوكلاهما الأمريكية؛ وذلك لأنها أخبرته أنها ” أحبته فقط كصديق ” .

بالتطرق للتفاصيل، أوضحت الشرطة أن ” الفتى ” هاجم زميلته لأنها أخبرته أنها غير مهتمة بالعلاقة، وأنها تحبه كصديق وليس أكثر من ذلك، إلا أن ” الفتى ” استمر في طلب الخروج معها والارتباط بها رغم رفضها؛ ليفاجئها بتسديد أكثر من 11 طعنة لها.

وتم نقل الفتاة جوًا إلى المستشفى مصابة بإصابات تهدد الحياة، ولكنها خرجت من المستشفى ولم تعد بعد إلى الدروس.