مراهق يسدد 11 طعنة لزميلته لأنها ” تحبه فقط كصديق “
أقدم طالب يبلغ من العمر 14 عامًا على طعن زميلته أكثر من 11 طعنة بمدينة أوكلاهما الأمريكية؛ وذلك لأنها أخبرته أنها ” أحبته فقط كصديق ” .
بالتطرق للتفاصيل، أوضحت الشرطة أن ” الفتى ” هاجم زميلته لأنها أخبرته أنها غير مهتمة بالعلاقة، وأنها تحبه كصديق وليس أكثر من ذلك، إلا أن ” الفتى ” استمر في طلب الخروج معها والارتباط بها رغم رفضها؛ ليفاجئها بتسديد أكثر من 11 طعنة لها.
وتم نقل الفتاة جوًا إلى المستشفى مصابة بإصابات تهدد الحياة، ولكنها خرجت من المستشفى ولم تعد بعد إلى الدروس.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52646 ] نشر منذ 2 ساعتين
ارهابيون بإمتياز ,,
دهـــر⌛[ عدد التعليقات: 821 ] نشر منذ 2 ساعتين
11 طعنـة ولم تَمتْ ماشاء اللّه 😮😮
أنـا مرة انكسر زجاج النافذة وانجرحت بكتفي ورحت للمستشفى وخوفني الدم وأغمي عليّ وبعد مافطنت قلت لزوجي وش قال لك الطبيب أكيد في خطر على حياتي 😹😹
أذكر ضحك أسبوعين متتاليين😹😹😹
alfahd42[ عدد التعليقات: 18513 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا اللي بتحصله من صحبة الانذال