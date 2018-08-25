رسالة مؤثرة من ” غوميز ” في وداع غلطة سراي
وجه الفرنسي الدولي السابق بافتيمي غوميز، رسالة ودع إلى ناديه السابق غلطة سراي؛ معبرًا عن سعادته للانضمام للهلال وحزنه على الرحيل عن زملائه السابقين.
وقال ” غوميز ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” أشعر بعاطفة مزدوجة، يسعدني اكتشاف بلد ونادٍ جديد ولكني حزين أيضا لمغادرة النادي الذي جعلني أشعر بأهميتي ومنحني لقب بطل لأول مرة، وسمح لي بترك بصمة في قائمة الهدافين بالدوري التركي. ”
وأوضح اللاعب الفرنسي: ” سأترك أصدقائي في غلطة سراي، وشكرًا لزملائي الذين بدونهم لما كنت أقوم بما فعلته ولأعضاء الفريق الذي كانوا هنا من أجل مساعدتي، وشكرًا للمدرب أيضًا الذي أخبرني كيف أكون بطلًا. ”
وأضاف: ” كرة القدم شيء كبير وجميل، ولكن في بادئ الأمر الإنسان هو الذي يقرر، الجماهير التي رأيتها هنا، تحب ناديها بشغف كبير وتحيا من أجله، لن أنساكم أبدًا، عائلتي في غلطة سراي يعرفون شيئًا واحدًا وهو إنه ليس من السهل علي تركهم ولكن أحيانا الحياة لا تعطيك الفرص أن تختار، أحيانا هناك قرارات يجب عليك أن تتخذها. “
محمد[ عدد التعليقات: 398 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقه دائما💪🏻
ماجد[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله القلب يحزن عليه كثيرا
alfahd42[ عدد التعليقات: 18513 ] نشر منذ 1 ساعة
مبروك على الهلاليين المحترمين
بس يالله عساه مايسجل ولا هدف على النصر هههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 18513 ] نشر منذ 1 ساعة
شكله يروع ويقول خمسه اقول لك الخمسه اكلناها بدونك الله يكفينا شر اهدافك