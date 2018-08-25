إنفينيتي بروتوتايب 10 الاختبارية تكشف نفسها رسمياً

طوكيو(صدى):

تستمر إنفينيتي بإدهاش المتابعين بسياراتها الاختبارية المميزة والخارجة عن المألوف، وآخر مثال على ذلك هو بروتوتايب 10 الاختبارية، والتي وصفتها الصانعة اليابانية الفاخرة بـ “التمثيل الجسدي لرؤية إنفينيتي الإبداعية والطموحة للأداء الكهربائي”.

السيارة تحمل طابعاً مستقبلياً واضحاً في تصميمها، بمصابيح أمامية نحيفة للغاية ومقدمة إيروديناميكية لتوفير أفضل أداء ممكن، وفتحات هواء منحنية.

كما تتميز السيارة بطول جسدها وقصر أطرافها ومقصورتها المفتوحة وزجاجها الأمامي الصغير والزعنفة المثلثة البارزة وراء مقعد السائق.

إنفينيتي لم تكشف عن صور للداخلية ولكن أشارت إلى أنها نظيفة بدون ازرار متراكمة، مع مقود مستوحى من سيارات السباق وشاشة عرض صغيرة للعدادات وتخييط أحمر متباين.

وقد أكدت الشركة على أن السيارة الاختبارية هي جزء من خطط تقديم مولدات كهربائية في جميع موديلاتها من بداية 2021، للجمع بين الأداء والكفاءة.

ويُذكر أن هذه هي أول سيارة يتم الانتهاء منها تحت إشراف كريم حبيب، المدير الجديد لقسم تصميم إنفينيتي من أصل لبناني، والذي عمل مسبقاً في بي إم دبليو.