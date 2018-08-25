بالصور.. الشرطة المصرية تحبط هجوما انتحاريا في سيناء

القاهرة(صدى):

تمكنت الشرطة المصرية، اليوم السبت، من إحباط هجوم إرهابي بأحزمة ناسفة على حاجز أمني بمدخل مدينة العريش شمال سيناء؛ حيث نجم عنه مقتل المسلحين المهاجمين بالكامل وعددهم 4 إرهابيين، بالإضافة إلى 4 من جنود الشرطة.

ومن جانبه، أوضح مصدر أمني مصري، إن قوات الشرطة تعاملت مع الهجوم حيث كان يرتدي أربعة مسلحين أحزمة ناسفة ويحملون أسلحة خفيفة وذلك على كمين الخزان الأمني بمدينة العريش.

وأشار إلى أن أحد المسلحين كان يرتدي حزامًا ناسفًا، وفجر نفسه قرب النقطة الأمنية، ما نتج عنه مقتل المجندين وإصابة تسعة آخرين، من بينهم ضابط برتبة نقيب، مضيفًا أن المهاجمين كان بحوزتهم أربع قذائف ” آر.بي.جي ” وتم التحفظ على جثثهم وجارٍ العمل لكشف شخصياتهم.