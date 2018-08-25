أمام مجلس النواب الأمريكي.. رئيس ” تويتر ” يواجه أسئلة صعبة

واشنطن(صدى):

كشفت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي، أن الرئيس التنفيذي لشركة ” تويتر ” جاك دورسي، سيدلى بشهادته أمام اللجنة في 5 سبتمبر.

جاء ذلك بعد أن أثار بعض النواب الجمهوريين مخاوف من حذف شبكات التواصل الاجتماعي محتويات مما ينشره ” المحافظون ” .

وفي هذا السياق، أوضح رئيس اللجنة جريج والدن، أن لجنة الطاقة والتجارة تنوي توجيه أسئلة صعبة بشأن كيفية مراقبة وتنظيم ” تويتر ” لمحتواه.

وأضاف: ” نتطلع لتحلي السيد دورسي بالصراحة والشفافية، فيما يتعلق بالعملية المعقدة وراء لوغريتمات الشركة والقرارات الخاصة بالمحتوى ” .

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد اتهم شركات التواصل الاجتماعي يوم الجمعة بإسكات ” ملايين الأشخاص ” ، في عمل من أعمال الرقابة ولكن دون تقديم دليل يدعم ادعاءه.