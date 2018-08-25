بالصور.. متطوعون ينقذون حياة حاجين توقف قلباهما لازدحام محطة القطار

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق جامعة الملك سعود للعمل التطوعي المتعاون مع هيئة الهلال الأحمر، يوم عرفة، من إنقاذ حاجين بعد أن توقف نبض قلبهما بسبب إزدحام إحدى محطات القطار.

وتسبب الزحام في سقوط حاجين بعد الإعياء وتوقف القلب لديهما وكانت الفرقة متواجدة عند المحطة وهرعت لإنقاذهما بعد تلقي بلاغ من أحد الحجاج ، وفور وصول الفرقة قاموا بعمل إنعاش قلبي CPR للمصابين وعاد النبض لهما.

ومن الجدير بالذكر، أنه ساهم فريق جامعة الملك سعود للعمل التطوعي، بعدد ٤٠ طالبًا وطالبة من مختلف التخصصات الصحية لتقديم الخدمات الإسعافية بموسم حج هذا العام ١٤٣٩هـ وشملت المشاركة تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية للحجاج والمصابين الذين بلغ عددهم وفق تقارير الفريق ٣٨٣٠ حالة خلال موسم الحج كاملاً.