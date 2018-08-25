بالفيديو.. انطلاق بوجاتي ديفو بسعر 21.8 مليون ريال

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أزالت بوجاتي الستار رسميا عن ديفو الجديدة كليا والمستندة على شيرون.

تتميز ديفو بشكل فريد من نوعه تم بناؤه يدويا، إذ أن التفاصيل التي تشاركها مع شيرون طفيفة، كما أن غالبية تغييرات التصميم موجهة إلى تحسين الديناميكا الهوائية بالهايبركار.

لدى الموديل واجهة أمامية جديدة يتضمنها فتحات تهوية كبيرة ومشتت هواء أمامي، ما يحسّن الاستقرار والتبريد، كما أن المكابح يتم تبريدها عبر فتحات خاصة تنتشر بجسد السيارة، بالإضافة إلى ذلك قام المصممون بإنشاء فتحات تهوية بالسقف مع تصميم غطاء خاص للمحرك W16، ما يتيح وصولا أفضل للهواء في حجرة الاحتراق الداخلي.

التغييرات الهامة الأخرى يتضمنها مصابيح أمامية جديدة ومشتت أكبر تم تصميمه لإحتواء نظام العادم الخلفي الرُّباعي، كما أضاف المصممون عتبات جانبية ديناميكية، جناح خلفي جديد يعمل أيضا كمكابح.

المحرك الأكبر في العالم هو نفسه لم يتغير، إذ أنه رباعي التيربو 8 لتر 16 سلندر W بقوة 1,500 حصان، على أن تكون السرعة القصوى محددة إلكترونيا عند 380 كيلومتر في الساعة، وصحيح أن ذلك أقل من شيرون، إلا أن ديفو هي موديل للأداء لا يدور حول السرعة بالطرق المستقيمة وحسب، بل في المنعطفات أيضا مهما كانت صعوبتها بفضل تحسين التعليق الهوائي ونظام التوجيه مع تخفيض الوزن بمقدار 35 كيلوجرام عبر استخدام عجلات أخف وألياف الكربون وتخفيف عوازل الصوت.. ما سيجعل الهايبركار أفضل بالتسارع والثبات والإثارة في تجربة القيادة.

يستمر تفرّد الموديل بنفسه في المقصورة، إذ يأتي بطلاء مزدوج يتضمنه ديفو الرمادي بالجلد وديفو أزرق السباق بالزخرفات، كما استُخدمت تطعيمات لامعة بألياف الكربون مع إضافة مساند ذراع أكبر وتحسين طفيف بالمقود.

هذا ويجدر بالذكر أن السيارة تمت تسميتها تيمنا بسائق السباقات الفرنسي المرموق ألبيرت ديفو، وأن بوجاتي ستنتج 40 نسخة منها فقط وقد تم بيعها بالكامل بالرغم من أن كل واحدة سعرها 5 مليون يورو وهو ما يعادل 21.8 مليون ريال سعودي.