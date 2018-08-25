بالفيديو.. دورة المياه ملجأ لعجوز ” غميقة ” بعد أن مل الشوارع

حامد العمري(صدى):

وثّق مواطن مقطع فيديو لمريض نفسي ، اتخذ دورة مياه أحد الجوامع بمركز غميقة التابع لمحافظة الليث ، ملجأ له.

حيث ذكر المواطن لـ ” صدى ” : أنه وعند مروره بجامع الفرقان لأداء صلاة الظهر ، بمركز غميقة التابع لمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة ، تفاجأ برجل عجوز ذو ثياب رثة مستلقي بدورة المياه ” أجلكم الله ” يتحدث لنفسه قد يبدو أنه يعاني من اعتلالات نفسيه .

وأردف : أنه حين محاولة الحديث معه ومساعدته ، أو معرفة معلومات عنه لم يتجاوب ولم يلق له بالا ، بل بدأ يتمتم لنفسه بكلمات غريبة وغير مفهومة.

وقد علمت ” صدى ” فيما بعد من بعض المصادر ، أن العجوز قد شوهد مرارا وتكرارا يجوب شوارع غميقة ، إذ يلجأ حين يعييه التعب إلى الأرصفة ، وضلال بعض الأشجار ، متخذا الأرض فراشا له والسماء دثارا له .

وإن ” صدى ” ومن هذا المنبر تشدد على ضرورة الالتفات من جهات الاختصاص ، ودراسة حال العجوز ، وإيداعه مستشفى الصحة النفسية إن كان يعاني اعتلالات نفسية ، حتى لا يؤذي نفسه أو الآخرين.