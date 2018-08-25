” ترامب ” يحذر من انهيار سوق الأسهم الأمريكية والمستثمرون يتجاهلونه

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سوق الأسهم سوف يتعرض للانهيار لو تم عزله من رئاسة الولايات المتحدة، وأن المواطنين الأمريكيين سيصبحون فقراء جدًا.

وفي هذا السياق، كشف خبير اقتصادي أن الاقتصاد الأمريكي قوي وأن الشركات ستشهد انتعاشًا في الأرباح، ولو تمت الإطاحة بـ ” ترامب ” من البيت الأبيض، فسوف يتولى نائبه الأمور.

حيث أشار إلى أن نائبه ” مايك بنس ” سوف يدعم ” وول ستريت ” بسياسات بعيدة عن الحرب التجارية والاضطرابات.

من الجدير بالذكر أن الأسهم الأمريكية ارتفعت في أعقاب هذه التصريحات؛ فيما يبدو أنه تجاهل من المستثمرين لتحذيرات ” ترامب ” ، ورغم التحقيقات والاتهامات التي طالت بعض مسؤوليه مثل مدير حملته ” بول مانافورت ” .