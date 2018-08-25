بالفيديو.. ويل سميث يساند نجله ” جايدن ” في حياته المهنية

أماني الغامدي(صدى):

ساند النجم العالمي ​ويل سميث​ ابنه “جادين” في حياته المهنية، حيث قام بمساعدته للترويج لشركته الجديدة لزجاجات المياة في لندن.

ونشر سميث عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو اثناء الترويج لشركة نجله ” جايدن ” حيث بدى في الفيديو وهو يلتقط الصور مع الناس ويروج لعبوات المياه.

وتألق سميث في اطلالته بالفيديو حيث اختار ملابس كلاسيكية فارتدى قميصاً أبيض اللون مع ربطة عنق، وسروالًا من الجينز باللون الأزرق ووضع شارة مكتوب عليها اسمه، ووضع نظارات سوداء اللون فخطف الأنظار بهم وسط تفاعل الناس معه اثناء تصوير الفيديو.

كما نشر فيديو أخر وهو عبارة عن صور مركبة لسميث وهو يمسك بيده عبوة مياه خاصة بشركة نجله وعلق عليها بالتالي: ” منذ عام بدأ نجلي جايدن بشركته واضعاً المياه المعبأة في زجاجات أكثر أماناً في عالمنا “.