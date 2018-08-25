بالصور.. الكشف عن ” لامبورجيني أفينتادور SVJ ” رسمياً

روما(صدى):

أزاحت لامبورجيني الستار عن أفينتادور SVJ الجديدة، والتي يمكن اعتبارها أقوى لامبورجيني بمحرك في المنتصف على الإطلاق، حيث تتمتع السوبركار بمستويات أداء لم تصل إليها الصانعة الإيطالية من قبل، كما أنها السيارة التي كسرت الأرقام القياسية للسرعة في حلبة نوربورغرينغ في ألمانيا أثناء اختبارها.

لامبورجيني حسنت من محرك V12 بضغط الهواء سعة 6.5 لتر لتصل قوته حالياً إلى 770 حصان وعزم دورانه 720 نيوتن.متر، ما يسمح للسوبركار الجديدة بالانطلاق من الصفر إلى 100 كلم\س في 2.8 ثانية فقط، وإلى 200 كلم\س في 8.6 ثانية، بسرعة قصوى تصل إلى 350 كلم\س.

مثل أفينتادور S، حصلت SVJ الجديدة على نظام توجيه خلفي لتحسين المناورة في السرعات المنخفضة والثبات في السرعات العالية أثناء المنعطفات، ويتم إرسال القوة للعجلات عن طريق جير ISR الأحدث للعلامة الإيطالية بسبع سرعات، والذي يسمح بالتنقل بين السرعات بأسرع من الجير ثنائي المقبض العادي بـ 50% بوزن أخف بكثير.

الخارجية

أهم ما يميز SVJ الجديدة عن سيارات أفينتادور الأخرى هو شكلها الخارجي، لحصوله على المكونات الرئيسية لنظام AJA الإيروديناميكي المتطور، والذي تم استخدامه للمرة الأولى في هوراكان بيروفورمانتي بنتائج إيجابية، حيث يؤدي لزيادة قوة الدفع السفلية للسيارة بـ 40% مع خفض السحب بـ 1%.

من أهم الإضافات الجديدة الأخرى هو سقف جديد كلياً من الألياف الكربونية ومشتت هواء جديد في المقدمة وعجلات خاصة بالسوبركار.

وقد عرضت لامبورجيني إصدار خاص من السيارة في مهرجان بيبل بيتش السنوي تحت اسم أفينتادور SVJ 63 للاحتفال بعام تأسيس لامبورجيني في 1963، وسيتم صنع 63 وحدة ففط منه، بطلاء أبيض وأسود خاص به، مع لمسات ذهبية وملصقات “63”.

بالنسبة للامبورجيني أفينتادور SVJ القياسية فسيتم صنع 900 وحدة منها بأسعار أمريكية تبدأ من 517,700 دولار (1.94 مليون ريال).