محامي ترامب السابق يحصل على عمولة قطرية مشبوهة

واشنطن(صدى):

اعترف مايكل كوهين المحامي والمستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمحقق الفيدرالي المكلف بتقصي علاقات ترامب ومساعديه مع روسيا، أنه أخفى عن سلطات الضرائب عوائد تبلغ 4 ملايين دولار.

ويأتي من بين تلك المخالفات الضريبية، ما حصّله مستشار ترامب السابق من شركة الشيخ عبد العزيز بن جاسم بن حمد آل ثاني والد وزير الأعمال والتجارة القطري السابق.

وأقر ” كوهين ” بعقد صفقة عقارية لصالح الشيخ القطري في ولاية فلوريدا، تقاضى منها 100 ألف دولار لم يُدرجها في كشوفه الضريبية؛ حيث أن الصفقة تمثلت ببيع قطعة أرض من ضاحية في فلوريدا تسمى جمبولير.